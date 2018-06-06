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6 июня 2018, 23:18
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В «Сахамедиа» сменится руководитель?

В последние дни кадровые предложения делали нескольким известным организаторам СМИ. И на данный момент, как сообщает наш источник, предполагается, что генеральным директором «СахаМедиа» станет якутянин, ныне проживающий в Москве, а именно известный журналист Алексей ЧЕРТКОВ, главный редактор международного журнала «Эстет».


Напомним, что «СахаМедиа» в конце апреля возглавил Роман МАНДЗЯК, освободивший для этого пост руководителя Департамента по информационной политике Администрации главы и правительства республики. Тогда он казался лучшей заменой скоропостижно скончавшемуся Кириллу АЛЕКСЕЕВУ.
Однако смена власти в республике предполагает многие кадровые изменения, в том числе и в медиа-холдинге «СахаМедиа», в который входят газеты «Якутия» и «Саха сирэ», информагентство ЯСИА и типография.

СПРАВКА:
Чертков Алексей Сергеевич родился 27 октября 1963 года в пос.Черский Нижнеколымского района ЯАССР.
Окончил историко-филологический факультет Якутского государственного университета и международный экономический факультет Всероссийской Академии внешней торговли. В 2010 году — докторантуру Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
С 1985 по 1989 гг. работал преподавателем средней школы №21 г.Якутска, инструктором, заведующим сектором Якутского обкома ВЛКСМ, старшим корреспондентом, заместителем редактора газеты «Молодежь Якутии».
С 1989 по 1993 гг. — инструктор отдела пропаганды ЦК ВЛКСМ, консультант отдела по работе с общественными объединениями ЦК КП РСФСР, главный специалист Постоянного представительства Совета Министров ЯАССР при Правительстве Российской Федерации.
С 1993 по 2001 гг. — советник первого вице-президента, помощник президента АК «Алмазы России-Саха»; директор Центра по работе с директивными органами государственной власти и связям с общественностью, начальник управления по связям с общественностью АК «АЛРОСА».
С 2001 по 2002 гг. — генеральный директор Издательского дома «Полярный круг».
С 2002 по 2003 гг. — главный редактор республиканской газеты «Якутия».
С 2003 по 2004 гг. — начальник управления по связям с общественностью ОАО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз».
С 2004 г. — генеральный директор, главный редактор международного журнала «Алмазы и золото России».
С 2010 года — главный редактор журнала «Эстет».
Кандидат исторических наук, Академик международной Академии информатизации, член Московской городской организации Союза писателей России. Лауреат премии «Элита информациологов мира» (2008 г.), лауреат премии Союза журналистов Республики Саха (Якутия) «Золотое перо» (1999 г.), заместитель главного редактора «Энциклопедии Якутии» (том 1). Лауреат Национальной премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник» (1998 г.) за разработку и внедрение программы «Стратегия информационной деятельности промышленной компании в условиях кризисной ситуации».

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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