В Сахаэнерго сдают ГТО в любом возрасте!

Более 50 сотрудников АО «Сахаэнерго» сдали нормы ГТО в разных возрастных группах. По результатам выполнения установленными нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса была отмечена участница, сдавшая нормы ГТО в самой старшей возрастной категории. Это специалист группы документооборота Туя Тихонова, которая выполнила все нормативы соответствующие золотому знаку отличия.

Туя Петровна признается, что к спорту никакого отношения не имеет, но решила поучаствовать в сдаче ГТО, чтобы проверить свои силы. Отжимание и наклоны со скамьи, а также поднимание туловища из положения лежа дались ей довольно легко. Бег на 2 километра пришлось сдавать с более молодыми женщинами, так как в ее возрастной категории больше участников заявлено не было.

– Когда был дан старт, все побежали, и я побежала. Старалась держаться среднего темпа, не забегать вперед, но и не отставать от других. В итоге заданную дистанцию пробежала за 11 минут, хотя по нормативу надо было уложиться в 20 – могла чуть ли не пешком идти. Но тогда я этого не знала, да и мне бы стыдно было, все бегут, а я прогулочным шагом прохаживаюсь, — сообщила Туя Тихонова.

В истории СССР программа ГТО имела популярное название — «Готов к труду и обороне», и стояла на страже оздоровления граждан с 1931 по 1991 год. Сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях, но название комплекса было решено сохранить, как дань традиции.

Сотрудники Сахаэнерго с марта 2018 года сдавали нормативы в таких испытаниях как прыжки, отжимания, подтягивания, поднятие гири, бег. В зависимости от возраста участника разработаны свои нормативы.