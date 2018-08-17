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17 августа 2018, 22:51
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В Сахаэнерго сдают ГТО в любом возрасте!

Более 50 сотрудников АО «Сахаэнерго» сдали нормы ГТО в разных возрастных группах. По результатам выполнения установленными нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса была отмечена участница, сдавшая нормы ГТО в самой старшей возрастной категории. Это специалист группы документооборота Туя Тихонова, которая выполнила все нормативы соответствующие золотому знаку отличия.

Туя Петровна признается, что к спорту никакого отношения не имеет, но решила поучаствовать в сдаче ГТО, чтобы проверить свои силы. Отжимание и наклоны со скамьи, а также поднимание туловища из положения лежа дались ей довольно легко. Бег на 2 километра пришлось сдавать с более молодыми женщинами, так как в ее возрастной категории больше участников заявлено не было.

– Когда был дан старт, все побежали, и я побежала. Старалась держаться среднего темпа, не забегать вперед, но и не отставать от других. В итоге заданную дистанцию пробежала за 11 минут, хотя по нормативу надо было уложиться в 20 – могла чуть ли не пешком идти. Но тогда я этого не знала, да и мне бы стыдно было, все бегут, а я прогулочным шагом прохаживаюсь, — сообщила Туя Тихонова.

В истории СССР программа ГТО имела популярное название — «Готов к труду и обороне», и стояла на страже оздоровления граждан с 1931 по 1991 год. Сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях, но название комплекса было решено сохранить, как дань традиции.

Сотрудники Сахаэнерго с марта 2018 года сдавали нормативы в таких испытаниях как прыжки, отжимания, подтягивания, поднятие гири, бег. В зависимости от возраста участника разработаны свои нормативы. 

 «Сдача норм ГТО – это знаковое событие в спортивной жизни АО «Сахаэнерго». Ведь каждому человеку свойственен дух соперничества, желание победить, завоевать высшую награду. По результатам спортивных тестов из более 50 сотрудников принявших участие 11 были удостоены золотых знаков отличия и одного серебряного. Уверен, что в следующем году количество желающих сдать нормы ГТО будет гораздо больше», – сказал председатель профкома АО «Сахаэнерго» Евгений Стручков.

Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»
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