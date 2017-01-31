В Сахаэнерго для доставки топлива в северные районы требуется автотранспорт

В связи со сложной ситуацией по доставке топлива в отдаленные населенные пункты энергетикам требуется дополнительный автотранспорт.

Для перевозки топлива со Среднеколымской и Нижнеколымской нефтебаз для нужд дизельных электростанций АО «Сахаэнерго» требуется нефтеналивной автотранспорт. Одно из требований: общий вес автотехники не должен превышать 20 тонн.

Напомним, что нестандартная ситуация возникла в связи с переносом срока открытия автозимника по маршруту Черский – Андрюшкино из-за аномально теплой погоды и небывалых снежных осадков. За кратчайшие сроки в с. Андрюшкино необходимо завезти топливо общим объемом 590 тонн.

Всех желающих просят обращаться по телефону 49-35-85, факсу: 21-05-86,

e-mail: jdanov-in@sakhaenergo.ru.