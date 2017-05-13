в с. Крестях Сунтарского района сгорел частный дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

12 мая 2017 г. в 13.24. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Мархинская микрорайона Марха г. Якутска. Через шесть минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия горел дом. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие внутри дома на общей площади 20 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен частный дом.

В 19.54. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном доме на ул. Набережная в с. Крестях Сунтарского района. Через три минуты к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия горел дом по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 64 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасено два рядом стоящих строения.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!