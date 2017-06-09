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Происшествия
9 июня 2017, 8:56
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В с. Бекюнг Вилюйского района сгорел частный дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

8 июня 2017 г. в 14.25. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном доме на ул. Озерная с. Бекюнг Вилюйского района. К месту пожара первыми прибыли члены добровольной пожарной команды, к моменту их прибытия, горел дом. В результате пожара дом поврежден по всей площади. Общая площадь пожара – 124 кв.м. Причина дом, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

 

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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