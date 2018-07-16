В Рыбинске завершена модернизация двух новых барж ОАО «ЛОРП»

На днях руководители ОАО «ЛОРП» и верфи «Братья Нобель» подписали акт о завершении модернизационных работ на двух «двухкорпусных» нефтеналивных барж смешанного река-море плавания дедвейтом 4400 тонн.

Напомним, первая баржа была построена и сдана в сентябре прошлого года, а вторая – весной 2018-го. В 2012 году, когда принималось решение о строительстве новых барж, планировалось, что они будут эксплуатироваться на западе России, поэтому начали строить баржи класса R-3 РМРС. В связи с мелководьем на верхнем участке реки Лена, наблюдающемся в последние годы, транспортная логистика значительно изменилась, и встал вопрос об эксплуатации этих барж по трассе северного морского пути. Таким образом, назрела необходимость переквалификации с проекта R-3 на проект R-2 RSN 4,5, позволяющий судам работать на северном морском пути.

На сегодняшний день нефтеналивные баржи, которым присвоены названия «МН-4001» и «МН-4002», полностью готовы выйти в рейс. В Якутию они прибудут через Санкт-Петербург и Мурманск.

Суда пароходства осуществляют транспортно- экспедиционные услуги на участке Северного морского пути от Хатангского залива до Певека с заходом в северные реки Хатанга, Анабар, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма. 83% перевозок грузов ЛОРП выполняет для получателей Якутии, остальное — для предприятий Иркутской области, Красноярского и Хабаровского краев, Чукотского автономного округа.

Для более, чем 85% территории Республики Саха (Якутия) единственной транспортной артерией служит сезонный водный путь по рекам Ленского бассейна от порта Осетрово до моря Лаптевых. Для большинства потребителей требуется завоз дизельного топлива, керосина, газоконденсата (как котельного топлива), а также сырой нефти, бензина, метанола. Как правило, сейчас такие грузы пароходство перевозит в основном на танкерах пр. Р-77 типа «Ленанефть», их средний возраст – 35 лет. При этом на них отсутствует второе дно.

При проектировании судна нового проекта были учтены требования международной конвенции МАРПОЛ и специальные требования российских и мировых нефтяных компаний. Суда имеют второе дно и второй борт и предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки груза.

С учетом развития транспортной логистики по Северному морскому пути и ежегодном увеличении флота для осуществления Северного завоза, строительство барж пришлось как нельзя вовремя.

ОАО «ЛОРП» продолжает модернизировать суда, планомерно развиваться. Не за горами тот день, когда на Жатайской базе технической эксплуатации флота начнется строительство флота для всего Ленского бассейна.