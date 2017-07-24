В ряду кандидатов на пост мэра Якутска убыло

Один из участников предвыборной гонки Евгений ЗАЙЦЕВ спасовал перед первым же препятствием, и выбыл с гонки, так и не вступив в серьезную борьбу за пост мэра Якутска, сообщает Якутия.инфо.

Сегодня он снял свою кандидатуру с выборов в связи требованиями республиканского законодательства. Впрочем, требования эти отнюдь не новы, так что непонятно, о чем раньше думал этот так и не состоявшийся кандидат.

Во время выборов кандидаты, находящиеся на муниципальной и государственной службе, а также работающие в СМИ, должны оставить эту работу.

По словам Евгения Зайцева, поскольку другой обеспечивающей его работы у него нет, он принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Якутска. Хотя успел собрать треть необходимых подписей.

Причину самоотвода директор телеканала «Якутск-ТВ» объяснил через youtube. Каждые выборы приносят как серьезных кандидатов, так и весьма поверхностных.