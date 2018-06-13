В ряде районов Якутии объявлено штормовое предупреждение

14 июня в Оленекском, 15-16 июня в Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, местами в Томпонском районах ожидается установление высокого IV класса и в Амгинском чрезвычайно высокого V класса пожароопасности леса.

По состоянию на 13 июня в Усть-Майском, Мирнинском, Сунтарском, Ленском, местами в Олекминском, Кобяйском, Жиганском районах сохраняется высокий IV класс, в Нюрбинском, Верхневилюйском районах чрезвычайно высокий V класс пожароопасности леса.

Прогноз погоды в г. Якутске

Ожидаемая с 21 час 13/VI до 21 час 14/VI

Без осадков, ветер восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +6,+8°, днем +20,+22°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)

на 15-16/VI

На юге, северо-востоке, северо-западе, 16 июня днем в центральных районах небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, местами грозы, на Арктическом побережье местами мокрый снег. Ветер при грозах, 16 июня в Жиганском, Верхоянском, Усть-Янском районах порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+10, на северо-западе +13+18, 15 июня на западе, юге, северо-востоке местами +1+6, днем +22+27, на северо-западе, 16 июня на западе +25+30, при дождях на юге, северо-востоке +13+18, побережье +3+8°.