В ряде районов прогнозируется высокий класс пожарной опасности леса

8-9 июня в Нюрбинском районе ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожарной опасности леса, на юге Жиганского района ожидается установление высокого IV класс пожарной опасности леса.

В Усть-Майском, Амгинском, Вилюйском, Верхневилюйском сохранится высокий IV класс пожарной опасности.

Лесные пожары — это стихийные бедствия, охватывающие, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров. Гибель людей, уничтожение бесценного «зеленого богатства», непоправимый ущерб богатейшей лесной фауне – печальный, трагичный итог лесного пожара.

Лесные пожары повреждают или уничтожают ценную древесину и пагубно влияют на возобновление ее ресурсов. Лишая почву растительного покрова, они приводят к серьезному и долговременному ухудшению состояния водосборных бассейнов, снижают рекреационную и научную ценность ландшафтов. При этом страдают или гибнут дикие животные, сгорают жилые дома и другие постройки, погибают люди.

Памятка по лесным пожарам

В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в лес не бережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу.

Поэтому в целях предотвращения лесных пожаров в пожароопасный сезон запрещается:

— бросать в лесу горящие спички и окурки, особенно на сухую траву;

— оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;

— разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;

— выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

— разводить костры в местах с сухой травой;

— оставлять костер горящим после покидания стоянки.

Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой и доступный способ тушения — захлестывание пламени на кромке пожара зелеными ветками, залив водой, забрасывание влажным грунтом, затаптывание ногами.

Если все же у Вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией:

— предупредите людей о необходимости выхода из опасной зоны;

— сообщите о месте, размерах и характере пожара в Единую службу спасения — 01; 112

— выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, используя открытые пространства;

— вал низового огня лучше преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой; при этом следует учесть ширину распространения низового огня и трезво оценить возможность преодоления Вами этой полосы;

— если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем, или накройтесь мокрой одеждой выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

Соблюдая выше перечисленные меры безопасности, Вы обезопасите свой отдых в лесу!

Будьте бдительны и внимательны!