В России заработает институт персональной ответственности в сфере строительства

С 1 июля 2017 года в России вводятся два национальных реестра специалистов (НРС) — в области строительства, а также инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в которых будут содержаться сведения о высококвалифицированных штатных сотрудниках. Каждый из них станет ключевой фигурой в работе компаний, поскольку будет лично отвечать за качество выполняемых работ и подписывать документы.

В стране впервые создается система персональной ответственности специалистов за принимаемые ими решения. Это важно для строительной отрасли, она нуждается в совершенствовании, выработке механизмов, которые будут гарантировать качество и безопасность выполненной работы. Данный подход призван предоставить заказчику всю полноту сведений о подрядчике: кроме данных о самой компании, у него также будут данные о ее специалистах, непосредственно отвечающих за процесс.

Для самой строительной компании это тоже плюс: в штате есть работники, которые отвечают за качество выполняемых работ, соблюдение технологий и строительных норм. Специалист НРС не имеет отношения к экономической составляющей, он несет полную персональную профессиональную ответственность за безопасность и качество строительства. Эта система также оградит ответственного сотрудника строительной компании от принятия решений в чьих-либо интересах, потому что за все нарушения он будет отвечать своей карьерой. Введение НРС принесет пользу и для специалистов, они становятся ключевыми для отрасли. Включенный в реестр специалист — это своего рода знак качества, показатель его квалификации. Только у человека, внесенного в НРС, есть право подписи документов по изысканиям, проектированию и строительству. Проект не может быть подписан специалистом, не включенным в реестр — его не примет экспертиза. Если акт приемки объекта подписан не специалистом, находящимся в реестре, то технадзор не выдаст заключение, а муниципалитет — разрешение на ввод.

Национальный реестр специалистов введен Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». Так, в частности, частью 6 статьи 55.5 ГрК РФ установлено, что каждый член СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта с 1 июля 2017 года должен иметь в штате по основному месту работы как минимум двух специалистов, сведения о которых включены в соответствующий НРС. Ведение НРС в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования возложено на Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), а формирование НРС в области строительства осуществляется Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Реестры размещены в сети Интернет, на сайтах соответствующих нацобъединений — nopriz.ru и nostroy.ru. В тестовом режиме НРС в областях строительства, проектирования и изысканий заработали с 15 мая 2017 г. Можно быть уверенным, что появление таких ресурсов, объединяющих в себе информацию о высококлассных специалистах, подобная открытость сведений о кадровом потенциале строительной отрасли, позволяющая заказчикам самостоятельно определять опыт и компетентность лиц, организующих работы в генподрядных организациях, очень скоро выведет саморегулирование в строительстве на качественно новый уровень.

Существуют три главных требования к специалистам. Первое из них — это наличие профильного высшего образования, а также повышение квалификации (не реже одного раза в пять лет). Специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при участии профессионального сообщества исследовали все направления профессиональной подготовки, начиная с 1954 года, которые могут иметь отношение к строительству. В результате был составлен список из 285 наименований, в который вошли также и специальности из смежных отраслей, востребованные на стройке. Этот перечень и был включен в Приказ Минстроя России № 688, который является одним из подзаконных актов, обеспечивающих исполнение закона № 372-ФЗ.

Второе требование к специалистам — общий трудовой стаж, который должен составлять не менее десяти лет в строительстве, из них на инженерных должностях — не менее трех лет.

Третье условие — соответствие обязанностей в должностной инструкции тем, которые установлены ГрК РФ для специалистов, включаемых в НРС. А именно: организация входного контроля проектной документации; оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля; приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству с правом подписи соответствующих документов. Если все эти требования соблюдены, можно смело подавать документы на включение в реестр.

Заявку на внесение сведений о специалистах в реестр можно подать несколькими способами — лично или через доверенное лицо — в НОСТРОЙ или НОПРИЗ, по почте либо через СРО, осуществляющую функцию оператора НРС. В этом случае саморегулируемая организация проведет предварительный прием, проверку и сканирование документов, разместит их в личном кабинете СРО, заверит электронной цифровой подписью, а затем направит оригиналы документов в НОСТРОЙ.

НОСТРОЙ в марте 2017 года наделил статусом оператора НРС – Ассоциацию СРО «Союз строителей Якутии», как СРО которая в полном объеме сохранила и разместила на специальном банковском счете средства компенсационного фонда. В настоящее время ведется большая работа по включение специалистов членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в НРС.

В последнее время количество заявок резко увеличилось — в среднем в НОСТРОЙ сейчас ежедневно поступает порядка 500-1000 документов — однако, чтобы успеть к 1 июля, объем поступающих заявлений должен быть увеличен до 4-5 тысяч в день. НОСТРОЮ к 1 июля 2017 г. предстоит внести в реестр свыше 220 тысяч специалистов, НОПРИЗУ — около 120 тысяч. На это, в частности, уже обратил особое внимание глава Минстроя Михаил Мень во время своего недавнего ознакомления с ходом работы по подготовке к запуску НРС. В связи с этим министр в очередной раз призвал профессиональное сообщество к мобилизации сил и скорейшей регистрации специалистов в НРС. Со своей стороны, глава ведомства уже включил вопрос о НРС в повестку ближайшего селекторного совещания с региональными подразделениями Минстроя, а также направил соответствующие письма губернаторам с просьбой в содействии местных стройкомплексов к внесению специалистов в реестр.

Те компании, которые к указанной дате не смогут подтвердить наличие в штате как минимум двух специалистов, информация о которых будет внесена в НРС, окажутся, по сути, «вне игры». Они потеряют право выполнять работы, для которых в соответствии с законодательством это членство является обязательным условием. Они не смогут заключать новые договоры строительного подряда с застройщиками, техзаказчиками, лицами ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, региональными операторами, участвовать в торгах и конкурсных процедурах, их проекты не пройдут экспертизу или уже построенные объекты не будут сданы в эксплуатацию.

На основании изложенного, убедительно просим Вас в кратчайшие сроки подать заявительные документы для включения в НРС. Мы находимся по адресу: г.Якутск, улица Кирова 18, «Бизнес-Центр», 11 этаж, контактные данные:8-(4112) 42-20-83, 42-58-76, 42-08-45.