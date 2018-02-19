В России увеличены размеры вреда за незаконную охоту 

В этом году Минприроды России значительно увеличило размер вреда за незаконную охоту в целях борьбы с нарушителями.

На минувшей неделе вступил в силу приказ Минприроды России, в котором утверждены таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Так, за нелегальный отстрел лося нарушителю теперь придется заплатить до 400 тыс. руб.

По новым ставкам за незаконный отстрел лося в общедоступных охотничьих угодьях без разрешения или вне установленных сроков охоты браконьерам придется заплатить 240 тыс. руб. (за самца), 400 тыс. руб. (за самку). При этом, если особь была добыта на особо охраняемой природной территории, то штраф составит 400 тыс. руб. (самец), 560 тыс. руб. (самка). Таксы также установлены по другим охотничьим видам животных.

Как отметил заместитель руководителя Охотуправления Министерства охраны природы РС(Я) Дьулустан Дьяконов, увеличение штрафных санкций за незаконную добычу охотничьих ресурсов связано с растущей тенденцией браконьерства.

«Будем надеяться, что принятые меры будут действенными в борьбе с браконьерством, который ежегодно наносит непоправимый урон животному миру страны», — сказал он.

Дьулустан Дьяконов добавил, что в Якутии за 2017 год выявлено 27 случаев браконьерства, по которым возбуждено 19 уголовных дел по ст. 258 УК РФ.