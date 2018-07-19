В России учредили звание «Заслуженный журналист РФ»

Указ об утверждении двух почетных званий — «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» подписал 19 июля Владимир Путин.

Согласно утвержденному положению, в большинстве случаев на почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» журналисты могут претендовать не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у них отраслевых наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации и наград Союза журналистов России. Основанием для присвоения почетного звания являются личные заслуги журналиста:

в повышении в обществе авторитета отечественной журналистики;

в формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции;

в объективном освещении событий общественной, политической, культурной жизни Российской Федерации и других стран, проблем внутренней и внешней политики, международных вопросов;

в сохранении и развитии традиционных для народов России духовно-нравственных ценностей;

в создании авторского стиля в журналистике;

в сохранении и популяризации культурного и исторического наследия России, а также в сохранении, развитии и популяризации русского языка и языков народов Российской Федерации;

в подготовке квалифицированных кадров для российских средств массовой информации, сообщается на сайте kremlin.ru.

Напомним, ранее июля аналогичное решение было принято на республиканском уровне. Проект закона об учреждении в Якутии звания «Заслуженный журналист РС(Я)»принят народными депутатами республики 3 июля в ходе тридцать восьмого (очередного) пленарного заседания Ил Тумэна.