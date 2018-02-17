В России стартует период агитации в СМИ за кандидатов в президенты

Агитационный период в СМИ в рамках избирательной кампании по выборам президента РФ наступает с 17 февраля: почти месяц зарегистрированные кандидаты будут презентовать свои программы, показывать предвыборные ролики с призывами поддержать их в день голосования и сражаться в словесных поединках на теле- и радиодебатах.

Как заметила секретарь ЦИК России Майя Гришина, у кандидатов в рамках агитационного периода в СМИ большие возможности, и только от них зависит, насколько качественно они смогут эти возможности использовать, передает РИА Новости.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, с 17 февраля ЦИК будет четко мониторить и отслеживать информацию СМИ о выборах. Она призвала журналистов при публикации материалов о кандидатах, освещении их деятельности не нарушать равенство участников кампании, соблюдать нейтральность и объективность в подаче информации.