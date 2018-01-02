В России появился новый вид социальной пенсии

С 1 января устанавливается новый вид социальной пенсии — «социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны». Закон о её создании вступил в силу в первый день 2018 года.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребёнка или о рождении ребёнка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего её личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Размер выплаты составит 10 068 рублей 53 копейки в месяц. Эта пенсия будет выплачиваться детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка, выплата указанной пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено.