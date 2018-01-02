АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-28
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.60
 68.87
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.01.2018, 12:08
Происшествия
Жительницу Мирного обокрал собутыльник
02.01.2018, 12:04
Общество
Законы, вступающие в силу в январе 2018 года
02.01.2018, 11:52
Финансы
В России появился новый вид социальной пенсии
02.01.2018, 11:46
Происшествия
В Мае и Усть-Мае попались незаконные торговцы аокоголя
02.01.2018, 10:22
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
02.01.2018, 7:33
Происшествия
В Якутии в пожаре погибло 4 человека
02.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 2 января 2018
02.01.2018, 0:46
Общество
Сегодня день рождения главы, руководителей, писательницы, художницы и журналиста
01.01.2018, 22:59
Республика
Жителей Якутии ожидает рост тарифов ЖКХ
01.01.2018, 17:19
Желток
Видео
Павел Воля поздравил якутян с Новым годом
01.01.2018, 14:41
Желток
Фотофакт
Елка в МВД Якутии из… штатива
01.01.2018, 14:34
Происшествия
ДТП в Татте из-за табуна лошадей. Пострадал ребенок
01.01.2018, 12:47
Столица
Видео
Новогодний фейерверк в Якутске
01.01.2018, 12:40
Культура & Образование
Позитив
Культурные выходные в Якутске: Куда пойти в новогодние каникулы
01.01.2018, 11:13
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
01.01.2018, 7:00
Общество
Гороскоп на 2018 год по знакам Зодиака — год Желтой Земляной Собаки
01.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 1 января 2018
01.01.2018, 0:46
Общество
Сегодня день рождения спикера, зампреда правительства, депутата, главы, художника и руководителей
31.12.2017, 20:34
Общество
Конституционный суд поздравляет якутян с Новым годом
31.12.2017, 20:00
Желток
Как встречать и что одеть на Новый год? 2018 год Желтой земляной собаки
31.12.2017, 13:47
Происшествия
Резонанс
Специалисты приступили к работам по восстановлению электроснабжения в поселке Березовка
31.12.2017, 12:08
Общество
Александр Жирков: Пусть наступающий год оправдает Ваши мечты и ожидания
31.12.2017, 12:00
Общество
Поздравление Айсена Николаева с Новым годом и Рождеством
31.12.2017, 11:57
Общество
Егор Борисов поздравляет якутян с Новым годом и Рождеством Христовым
31.12.2017, 11:43
Общество
Николай Дегтярев: Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник
31.12.2017, 11:37
Культура & Образование
Высшая школа музыки поздравляет с Новым 2018 годом
31.12.2017, 11:25
Общество
Айхал Габышев: Пусть Новый год подарит исполнение заветной мечты
31.12.2017, 10:53
Общество
Анатолий Бравин: Мы с уверенностью ожидаем перемен к лучшему
31.12.2017, 10:12
Общество
Александр Акимов: Этот истинно семейный праздник объединяет всех нас своей сказочной атмосферой
31.12.2017, 9:50
Политика
Три якутянина стали финалистами конкурса «Лидеры России»
31.12.2017, 9:46
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
31.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 31 декабря 2017
31.12.2017, 0:01
Общество
Сегодня день рождения депутата и модельера
30.12.2017, 19:56
Политика
Егор Борисов встретился с Дмитрием Медведевым
30.12.2017, 16:47
Желток
Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!
30.12.2017, 16:28
Республика
В новогоднюю ночь ТЦТР Якутии переведет вещание каналов с учетом часовых поясов
30.12.2017, 16:18
Культура & Образование
Афиша
«Две звезды» по-якутски: Пары сформированы!
30.12.2017, 15:28
Культура & Образование
Позитив
В АГИКИ открылся Музей музыкальных инструментов народов Северной Азии
30.12.2017, 15:14
Происшествия
За сутки в Якутске трезвые водители совершили 4 ДТП
30.12.2017, 15:07
Финансы
Егор Борисов: Якутия сохраняет высокую долговую устойчивость
30.12.2017, 15:03
Происшествия
Задержан вылет вертолета со специалистами в обесточенную Березовку
30.12.2017, 15:00
Республика
«Туймаада-Агроснаб» и Среднеколымский улус заключили соглашение о взаимодействии
30.12.2017, 13:48
Происшествия
В Мирнинском районе по вине пьяной женщины три человека попали в больницу
30.12.2017, 13:37
Политика
В Якутии отметят 60-летие со дня рождения Александра Мигалкина
30.12.2017, 11:29
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством
30.12.2017, 10:00
Общество
Видео
Федот Тумусов поздравляет с наступающим Новым годом
30.12.2017, 9:56
Столица
Айсен Николаев провел первое заседание Совета по реализации Народной программы развития столицы
30.12.2017, 9:53
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
30.12.2017, 9:50
Происшествия
Резонанс
О ЧП в селе Березовка — сообщение властей Якутии
30.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 30 декабря 2017
30.12.2017, 3:07
Желток
Титулованная якутская красавица стала многодетной мамой!
30.12.2017, 2:35
Культура & Образование
Якутские артисты в новогоднем эфире телеканала «Культура»
30.12.2017, 2:27
Путешествия
Гастрономический тур в Италию «Ешь, пей, смотри»
30.12.2017, 2:20
Происшествия
«Сахаэнерго» организует ночной спецрейс в обесточенную Березовку
30.12.2017, 2:17
Происшествия
В Березовке Среднеколымского района произошел пожар на дизельной электростанции
30.12.2017, 2:12
Происшествия
Тепло в Березовку подается, ночью отправим самолет с дизель-генератором — власти
30.12.2017, 2:00
Республика
Авиакомпания «Якутия»: Снятые с рейса 6 пассажиров доставлены в Батагай на следующий день
30.12.2017, 1:49
Общество
Названы самые цитируемые СМИ Якутии
30.12.2017, 0:00
Столица
Сегодня день рождения руководителя и предпринимателя
29.12.2017, 22:45
Общество
Эксклюзив
Итоги 2017 года в Якутии: навозный бренд, митинги и кадровая «кадриль»
29.12.2017, 21:12
Происшествия
Резонанс
ФСБ о сообщениях о минировании торговых центров Якутска
29.12.2017, 21:08
Республика
30 декабря, 31 декабря, 9 января предстоят временные ограничения электроснабжения
29.12.2017, 18:00
Экономика
За счет капремонта условия проживания улучшили 28 тысяч человек
29.12.2017, 17:45
Общество
Какой салют или фейерверк купить? Советы Роспотребнадзора
29.12.2017, 17:35
Общество
Член Общественной палаты РС(Я) Наталья Холодинина ликвидировала ЧС!
29.12.2017, 17:21
Экономика
Якутия поднялась на 29 пунктов и вошла в топ-25 в рейтинге регионов по информатизации
29.12.2017, 17:15
Общество
Александр Ноговицын: «Новогодний праздник всегда дарит нам надежду на лучшее»
29.12.2017, 17:05
Происшествия
Водителя «Тойоты» вынесло на встречку
29.12.2017, 16:50
Культура & Образование
В Якутии разработают комплексный проект для детей с особыми возможностями здоровья
29.12.2017, 16:45
Республика
Вышел новый номер журнала «Байанай»!
29.12.2017, 16:40
Экономика
Василий Шимохин поздравил с Новым годом молодых железнодорожников
29.12.2017, 16:20
Культура & Образование
Названы лауреаты журналистских премий 2017 года
Архив новостей
Финансы
2 января 2018, 11:52
126

В России появился новый вид социальной пенсии

С 1 января устанавливается новый вид социальной пенсии — «социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны». Закон о её создании вступил в силу в первый день 2018 года.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребёнка или о рождении ребёнка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего её личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Размер выплаты составит 10 068 рублей 53 копейки в месяц. Эта пенсия будет выплачиваться детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка, выплата указанной пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено.

comments powered by HyperComments
Источник: «Парламентская газета» ФС РФ
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
27.12.2017, 8:51
Футуролог
Эксклюзив
Репрессии 1937-1939 годов: Якутский феномен
30.12.2017, 9:50
Происшествия
Резонанс
О ЧП в селе Березовка — сообщение властей Якутии
30.12.2017, 3:07
Желток
Титулованная якутская красавица стала многодетной мамой!
27.12.2017, 10:21
Происшествия
Экстра
В Якутии мужчина замерз насмерть после корпоратива
30.12.2017, 16:18
Культура & Образование
Афиша
«Две звезды» по-якутски: Пары сформированы!
29.12.2017, 10:36
Политика
Экстра
В Якутии уволен министр
27.12.2017, 22:10
Происшествия
Скандал
Директор медколледжа Якутска попался
29.12.2017, 10:39
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
28.12.2017, 10:40
Культура & Образование
Феодосия Габышева: Создаем условия для развития кочевых школ республики
30.12.2017, 16:47
Желток
Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Желток
01.01.2018

Павел Воля поздравил якутян с Новым годом

Фотофакт
Желток
01.01.2018

Елка в МВД Якутии из… штатива

Происшествия
01.01.2018

ДТП в Татте из-за табуна лошадей. Пострадал ребенок

Общество
01.01.2018

Гороскоп на 2018 год по знакам Зодиака — год Желтой Земляной Собаки

Политика
31.12.2017

Три якутянина стали финалистами конкурса «Лидеры России»

Желток
30.12.2017

Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!

Афиша
Культура & Образование
30.12.2017

«Две звезды» по-якутски: Пары сформированы!

Позитив
Культура & Образование
30.12.2017

В АГИКИ открылся Музей музыкальных инструментов народов Северной Азии