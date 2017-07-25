В России будут разработаны Стратегии развития городов до 2025 года 

24 июля в Краснодаре состоялся форум партии «Единая Россия» – «Городская среда», посвященный вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны.

В пленарном заседании форума выступил Председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Премьер-министр подчеркнул, что тема улучшения городской среды исключительно важная для страны, потому что в городах живёт более 70% населения России, то есть более 100 млн. человек.

«На эти цели в текущем году предусмотрено более 25 млрд. рублей. Ещё более 16 млрд. рублей должны поступить из региональных бюджетов. То есть это более 40 млрд. рублей», — напомнил Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства РФ заявил, что средства на государственную поддержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в трёхлетнем бюджете страны.

«Это действительно очень важно. Спасибо, что поддерживаете это. Предлагаю – как минимум на следующий год с учётом текущей ситуации сохранить тот же объём государственной поддержки. Взявшись за модернизацию городской среды, мы начинаем масштабную работу, которая рассчитана, скажем прямо, не на один год, потому что очень много всего предстоит сделать. По сути, запускаем новую модель развития российских городов», — сказал Дмитрий Медведев.

Республику Саха (Якутия) на форуме представили заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Наталья Чукавина и координатор проекта в республике от партии «Единая Россия», директор ГБУ «Лена» по эксплуатации и содержанию административных зданий Дмитрий Семенов.

В мероприятии приняли участие более 800 человек из 80-ти регионов страны: эксперты, координаторы федеральных партпроектов «Единой России», направленных на благоустройство городской среды, депутаты Госдумы, представители Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, главы административных центров регионов страны.

В рамках форума проведены четыре дискуссионных площадки: «Комфортный двор», «Современные общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества».

Итоги работы подведены на пленарном заседании, на котором принята резолюция форума «Городская среда». Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение в течение двух недель доработать документ с учетом всех рекомендаций.

Председатель Правительства РФ поддержал предложение о разработке на основе Стратегии пространственного развития Стратегий развития городов до 2025 года.

«Главная цель ведь действительно не квадратные метры, а жильё в комфортной, современной среде, отвечающей условиям, подходам XXI века. И чем красивее и удобнее город, тем больше туда едет высококвалифицированных специалистов. А те, кто вырос в этом городе, не хотят оттуда сбежать как можно быстрее. Там охотнее вкладываются инвесторы, развивается туризм. В результате меняется жизнь людей, появляется больше возможностей для самореализации», — подчеркнул Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Также отмечено, что необходимо обратить особое внимание на повышение роли архитекторов в проектах по созданию комфортной городской среды, установить на федеральном уровне предельный уровень софинансирования граждан, разработать современные стандарты жилых кварталов в городах и т.д.

Признаками эволюции проекта «Городская среда» в 2018 году должны стать проектирование среды, а не только объектов, полное технологизированное и осознанное вовлечение горожан в принятие решений, задействование сервисного потенциала общественных пространств и привлечение предпринимателей к проектированию и реализации проектов, перенос акцентов проекта с полуприватных дворовых зон на общественные городские пространства, задающие тон городской среде в целом.

Напомним, что в 2017 году впервые в истории России стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому города страны станут уютнее, красивее и удобнее. Координатором проекта является партия «Единая Россия».

На благоустройство городской среды, общественных пространств городов России в этом году будет направлено более 40 млрд. рублей. В порядке 1800 муниципальных образованиях страны на условиях софинансирования реализуется 22 тысячи проектов: благоустройство дворов, обустройство парков и т.д.

В Якутии по проекту «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета выделено около 199 млн. рублей. Заметим, что один из проектов республики – «Бульвар учителя», который планируется построить в Якутске по улице Ярославского, сегодня введен в федеральную библиотеку лучших практик благоустройства городской среды.