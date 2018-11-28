В «Россельхозбанке» — снижение процентных ставок на потребительские кредиты

Директор якутского филиала Василий Тимофеев рассказал в интервью о новогодних предложениях Россельхозбанка.

С наступлением зимы в нашу жизнь приходит ожидание одного из самых любимых, весёлых и волшебных праздников — Нового года. Его с нетерпением ждут все — взрослые и дети. Ребятишки с удовольствием пишут письма Деду Морозу, а взрослые стараются завершить начатые дела: ремонт, приобретение квартиры, новой мебели. А кто-то хочет побаловать себя или близких хорошими подарками или новогодним путешествием. Именно поэтому Россельхозбанк запустил специальную акцию по снижению процентных ставок на потребительские кредиты. Сегодня о специальных предложениях Россельхозбанка мы поговорим с финансовым экспертом, директором регионального филиала одного из самых крупных и устойчивых банков России – АО «Россельхозбанк» Василием Тимофеевым.

— Василий Васильевич, действительно ли под конец года растет спрос на кредиты?

— Да, действительно спрос заметно растет. Каждый из нас старается окончить все свои старые дела и, как говорится, с чистой совестью вступить в новый год. Именно поэтому Россельхозбанк запустил специальную акцию по снижению процентных ставок на потребительские кредиты. Кредиты предоставляются на любые нужды. Многие берут его для того, чтобы завершить косметический или капитальный ремонт в квартире, приобрести крупную бытовую технику, автомобиль, туристические путевки на новогодние каникулы – в общем, на что угодно. Банк переводит денежные средства на пластиковую карту и вы пользуетесь ими по своему усмотрению.

Акция действует на потребительские кредиты без залога и поручителей, причем для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Россельхозбанка ставка еще более привлекательная. Ставки снижены в среднем на 1-2 процентных пункта. Низкая процентная ставка по кредиту – это существенная экономия на ежемесячных платежах.

Кредит по акции оформить абсолютно не сложно. Вам просто нужно взять с собой паспорт, справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки, заверенную работодателем и подать заявку в одном из 16 офисов филиала. Клиенты, получающие зарплату на карту Россельхозбанка, могут оформить кредит на большую сумму и максимально быстро по одному паспорту. Акция действует по 31 декабря.

— А если меня интересует небольшая сумма на подарки близким или на покупки к праздничному столу?

— В таком случае мы рекомендуем оформить кредитную карту. Кредитная карта – самый удобный вариант кредита на «быстрые», «маленькие» покупки. Бытует мнение, что кредитная карта только для безналичных платежей. В Россельхозбанке – это не совсем так. По нашим кредитным картам клиенты могут 3 месяца снимать наличные в банкоматах без комиссии.

Удобство кредитной карты заключается в том, что можно не платить проценты в случае если вы укладываетесь льготный период. Льготный период – это 55 дней в течение которого можно оплачивать при помощи карты покупки или услуги и при этом не выплачивать проценты за пользование займом. Кредитная карта позволяет всегда иметь в кармане «запасной кошелек» и при этом избежать дополнительных финансовых нагрузок. Главное – вовремя погасить задолженность в полном объеме.

Приятным бонусом для держателей пластиковых карт Россельхозбанка является программа лояльности «Урожай». Ее можно подключить к карте Россельхозбанка через мобильное приложение или банкомат. Программа позволяет получать за оплату товаров и услуг бонусные баллы, которыми можно, как настоящими деньгами, расплатиться за самые разные товары от канцелярских принадлежностей до бытовой техники на гипермаркете Ozon через бонусную витрину Банка. Например, реально за год накопить бонусы на покупку новогодних подарков, предметов интерьера, кухонных принадлежностей, автотоваров и многого другого. Кроме того, баллами можно оплатить авиабилеты, забронировать гостиницу.

— Выдаете ли вы кредит для пенсионеров? И есть ли какие то специальные условия для них?

— Выход на заслуженный отдых – не повод прекращать активную жизнь. Все больше якутян воспринимают оформление пенсии по возрасту как возможность почувствовать себя свободнее, заняться домашними делами, больше времени проводить с семьей. Россельхозбанк рассматривает пенсионеров как финансово-активных, экономически самостоятельных граждан и уделяет особое внимание работе с ними. А именно предоставляет специальные условия по кредитам, которые предусматривают сниженные процентные ставки. Кредит предоставляются на любые неотложные нужды. Никаких дополнительных комиссий банк не взимает. Чтоб получить кредит пенсионерам необходимо предоставить паспорт и справку о размере пенсии. А для тех, кто получает пенсию на счет в Россельхозбанке – только паспорт.

— От чего зависит максимальная сумма кредита, которую может предоставить банк?

— Максимальная сумма потребительского кредита зависит от дохода клиента. Для ее увеличения предусмотрена возможность привлечения созаемщиков, причем не обязательно из числа родственников. Чем выше доход, тем выше сумма кредита, которую вам могут одобрить. Кстати, Россельхозбанк рассматривает доходы от ведения личного подсобного хозяйства и как основной, и как дополнительный вид дохода.

— Не сомневаюсь, что среди наших читателей есть те кто желает встретить Новый год в новой квартире. Василий Васильевич, а что насчет ипотеки в Россельхозбанке?

— Если Вам нужно построить дом или завершить уже начатое строительство, купить квартиру или частный дом, купить земельный участок, Россельхозбанк предлагает ипотечный кредит. Основные преимущества жилищных кредитов Россельхозбанка в том, что нет дополнительных комиссий и взносов, предусмотрено две схемы погашения – аннуитетная и дифференцированная, из которых можно выбирать подходящую, нет моратория и штрафов при досрочном погашении, для молодых семей действуют особенные условия, также возможна оплата материнским капиталом. Кроме этого существует возможность привлечь в качестве созаемщиков до 3-х физических лиц, в том числе не являющихся родственниками.

— Ни для кого не секрет, что в настоящее время практически у каждого есть кредиты. И порой и не один. Как можно избавиться от «закредитованности»?

— По статистике каждый четвертый россиянин имеет один или несколько кредитов. Иногда расплачиваться с ними становится затруднительно и неудобно. Клиент может объединить до 3 кредитов разных банков в один. Есть возможность рефинансировать не только действующие потребительские займы, но также автокредиты и задолженности по кредитным картам. Часть кредита можно направить не только на цели рефинансирования, но и получить наличными, и потратить их на любые цели. Кроме этого, в Россельхозбанке работает программа рефинансирования ипотечных кредитов.

Очевидным преимуществом является, то, что в Россельхозбанке: отсутствуют комиссии по кредиту, клиент может привлечь созаемщиков и выбрать удобную для него схему погашения кредита – аннуитетную или дифференцированную, также есть возможность досрочно погасить кредит без ограничений.

— В числе преимуществ Россельхозбанка, Вы указываете возможность выбора схемы гашения — аннуитетная и дифференцированная. Насколько выбор той или иной схемы гашения принципиален для клиента?

— Да, мы всегда озвучиваем право выбора клиента схемы гашения кредита. Отмечу, что такой выбор предлагает далеко не каждый банк. Дифференцированный платёж подразумевает, что сумма платежа будет меняться в зависимости от срока – первые годы она будет высокой, но с течением времени начнёт постепенно снижаться. В случае аннуитетной схемы заёмщик вносит весь период одинаковые суммы. Наглядное сравнение схем гашения представлены на рисунке.

В первые годы дифференцированный тяжелее, но уже через несколько лет он становится выгоднее, так как переплата по нему существенно ниже. Мы советуем оформлять кредиты с дифференцированным платежом, однако последнее слово всегда остается за клиентом.

— А какие еще интересные предпраздничные предложения есть в Россельхозбанке?

— Россельхозбанк предлагает якутянам приобрести подарочные монеты из серебра 999-й пробы с изображением символа 2019 года — Свиньи. А те, кто планирует инвестиции в будущее, могут подобрать для себя золотые монеты иностранного и отечественного производства.

— Где можно получить консультацию и оформить заявку?

— Ознакомиться с подробной информацией об условиях и подать заявку на рефинансирование можно в одном из 16 пунктов Россельхозбанка по всей Якутии. Телефон горячей линии: 8-800-100-0-100 (звонок по России бесплатный).

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