В Росрыболовстве опровергли информацию о том, что рыбалка в РФ станет платной

Росрыболовство не планирует вносить изменения в законодательство, предусматривающие введение платной рыбалки.

«Никаких изменений в законодательство, предусматривающих введение неких «специальных платных патентов» для всех рыбаков, не планируется», — пояснили в Росрыболовстве.

В ведомстве подчеркнули, что Росрыболовство и Минсельхоз, наоборот, выступают за свободную, бесплатную и доступную рыбалку для всех граждан России. Принцип бесплатной рыбалки, как отметили в Росрыболовстве, лежит в основе законопроекта «О любительском рыболовстве», принятом Госдумой в первом чтении.