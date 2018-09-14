В резонансном ДТП в Сунтаре запечатлен бывший сотрудник полиции — МВД

13 сентября в Сунтаре пьяный мужчина в форме полицейского устроил ДТП.

По факту размещения в сети «Интернет» видеозаписи об этой аварии, в МВД по Республике Саха (Якутия) была проведена проверка.

Установлено, что 13.09.2018 года в 20 часов 50 минут в дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району поступило телефонное сообщение о том, что в с.Сунтар, по ул. 70 лет Октября произошло ДТП. Водитель 1974 г.р., управляя автомашиной «Toyota Allion» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной марки «Nissan Almera». В результате столкновения водитель автомашины «Nissan Almera» получил ушибы.

В ходе освидетельствования, проведенного сотрудниками ГИБДД, у водителя автомашины «Toyota Allion» установлено состояние алкогольного опьянения, результат — 0,80 мг/л.

Установлено, что данный гражданин не является действующим сотрудником полиции, т.к. был уволен из органов внутренних дел Приказом ОМВД России по Сунтарскому району от 29 мая 2018 г. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Комментарий Врио начальника Управления пр работе с личным составом МВД по Республике Саха (Якутия) Елены Кузьминой: