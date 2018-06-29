В ресурсном резервате «Джероно» увеличивается численность животных

В рамках проведения биотехнических работ инспекторы охраны природы проверили данные фотоловушки, установленного в ресурсном резервате «Джероно» Хангаласского улуса.

Напомним, что Дирекцией биоресурсов и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минэкологии РС(Я) в течение трех лет в ресурсном резервате «Джероно» совместно с Институтом биологических проблем и криолитозоны СО РАН для проведения мониторинговых исследований экосистемы охраняемой территории устанавливается фотоловушка. Периодически госинспекторы и научные сотрудники института проводят работы по проверке и изучению фотосъемок в условиях дикой природы. Стоит отметить, что по данным наблюдений, численность копытных животных (лоси, изюбри, косули) увеличивается, а также на фотосъемках встречаются такие виды животных, как бурый медведь, волки, лиса и зайцы.

По словам специалистов и ученых, именно своевременное создание республиканской системы ООПТ способствовало увеличению численности животных на охраняемых природных территориях республики.