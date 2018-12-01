В республику в первый день зимы пришли настоящие якутские морозы

Первый день зимы в Якутии выдался морозным. В шести населенных пунктах Якутии зарегистрировали температуру ниже минус 45 градусов, сообщает телеканал «Якутия 24».
По данным Якутского УГМС, температуру — 45 градусов зарегистрировали 1 декабря в селе Батамай Кобяйского района, Бердигестях Горного района, Бестях Жиганского района.
Самая низкая температура сегодня зарегистрирована в поселке Усть-Нера Оймяконского района Якутии. Столбик термометра опустился до -49 градусов.
В поселке Оймякон -48 градусов.
В городе Покровске сегодня — 47 градусов.
В Якутске по прогнозам метеорологов туман, утром слабый снег, ветер северный 1-3 м/с, т.-ра ночью -42-44 градусов, днем -39-41 градусов.
Фото: Visityakutia.com