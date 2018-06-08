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8 июня 2018, 13:20
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В республике выбрали лучших судприставов

На днях завершился первый этап Всероссийского смотра-конкурса Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации на звания «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России, осуществляющий розыск», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России» и «Лучший дознаватель ФССП России» Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) по итогам 2017 года.

12 судебных приставов структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) показали свои наилучшие результаты по различным конкурсным заданиям: тестированию, практике, физической подготовке, исполнению показателей служебной деятельности.

По итогам заданий жюри конкурсной комиссии признало лучшими в своей деятельности следующих участников.

По направлению организации исполнительного производства лучшим признан судебный пристав-исполнитель Нерюнгринского РОСП Роман Рашитов,  по розыску должников, их имущества и розыска детей лучшим признан судебный пристав-исполнитель Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Артем Семенов, по обеспечению установленного порядка деятельности судов — судебный пристав Специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов по г. Якутску Егор Андросов, и по направлению дознания лучшим признан ведущий специалист-эксперт Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Евгений Шомоев.

Поздравляем участников с успешным прохождением первого этапа Всероссийского смотра-конкурса!Теперь им предстоит начать подготовку ко второму этапусмотра-конкурса ФССП России.

Целью проведения Всероссийского смотра-конкурса является повышение эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов, престижа государственного гражданского служащего ФССП России, стимулирование осознанного стремления судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по ОУПДС и государственных гражданских служащих, на которых возложены обязанности по проведению предварительного расследования в форме дознания, к повышению профессионального уровня.

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Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).
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