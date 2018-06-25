В республике стартовала акция «Вода – территория безопасности»

С наступлением жаркой летней погоды большинство жителей и гостей республики отправляются отдохнуть у воды. Для обеспечения безопасности, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах на территории республики с 25 июня по 1 июля проводится первый этап акции «Вода – территория безопасности».

Цель акции – пропаганда безопасного поведения на воде. В рамках акции пройдут рейдовые мероприятия и патрулирование водных объектов на территории всей республики с участием инспекторов Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС), представителей местной администрации и правоохранительных органов. Инспектирующие проверят безопасность пляжей, проведут беседы с отдыхающими с раздачей памяток с правилами безопасного поведения на водоемах, выявление нарушений правил пользования маломерными судами и проверка баз для их стоянки.

Основное внимание во время проведения акции уделят детской безопасности – именно эта категория на сегодняшний день остаётся наиболее беззащитной перед водной стихией. Инспекторы ГИМС проведут специальные занятия с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях. Ребятам расскажут об основных правилах купания в водоёмах и отдыха на берегу, продемонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим и в случае возникновения экстремальных ситуаций.

Не останутся без внимания и судовладельцы, которые тоже входят в группу риска. Им напомнят о правилах движения на водных объектах, необходимости государственной регистрации маломерных судов и проверки технического состояния судна.

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) призывает соблюдать правила безопасности при нахождении у воды и не оставлять детей без присмотра. На взрослых лежит основная ответственность за жизнь и здоровье детей.