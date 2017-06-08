В республике состоится  форум учителей музыки и ИЗО

В эти дни в Намском педагогическом колледже им. И.Е. Винокурова собрались представители всех художественных школ республики, Малой академии науки, Октемского научно-образовательного центра и Якутского художественного колледжа в целях подготовки к предстоящему форуму учителей музыки и изобразителнього искусства Республики Саха (Якутия) «Художественное образование – путь к успеху». Тема форума открывает широкие возможности для обсуждения перспективных направлений развития художественного и музыкального образования учащихся республики.

Форум проводится по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия), государственного советника республики Михаила Ефимовича Николаева 14 и 15 августа 2017 г. в г. Якутске. Организаторами являются Министерство образования и науки РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Октемский научно-образовательный центр…

Целью форума является повышение роли художественного и музыкального образования каждого жителя республики и особенно воспитанников детских садов и учащихся школ в рамках проекта «Музыка для всех», «Рисуем все». Данный форум призван объединить усилия общественности, учителей и государства во благо развития наших детей и имеет социальный характер. Отметим, что с 2014 г.в республике успешно реализуются проекты “Музыка для всех” и “Рисуем все”. Согласно данным проект “Музыка для всех” реализуется в 426 школах и 402 детских садах республики. Участники проектов активно принимают участие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, защищают честь республики.

Формы проведения форума различные. Помимо традиционных форм: секционных работ, пленарного заседания, круглых столов, будут проведены пленэры и открытые концерты “Рисуем музыку, слушаем живопись”. В вечернее время участники форума будут давать совместные открытые музыкальные концерты, а учителя ИЗО и юные художники будут воплощать музыку в своих полотнах. В рамках работы форума пройдут две летние школы по проектам «Музыка для всех» и «Рисуем все» с участием иностранных педагогов, которые будут давать свои мастер-классы нашим педагогам.

Всю оперативную информацию о предстоящем форуме и проектах можно получить на сайтах http://muzforall.ru/ http://www.weallpaint.ru/