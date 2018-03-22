В республике пройдет математический диктант

28 марта 2018 года с 12.00 до 14.00 часов дня (время местное) пройдет III Республиканский математический диктант для населения республики, в котором могут принять участие все желающие.

Тема математического диктанта: «МОЯ СЕМЬЯ».

Диктант пройдёт во всех улусах и районах республики в Он-лайн режиме на сайте Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II.

Для этого необходимо в среду, 28 марта 2018 года в 12.00 часов дня зайти на Сайт Института www.iroipk.ykt.ru

Найти раздел «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» и выполнить в режиме Он-лайн 10 заданий за 40 минут.

Каждый участник получит электронный сертификат.

Просим всех желающих принять активное участие!