В республике прошел рейд по должникам, уклоняющимся от уплаты алиментов

4 декабря года состоялся общероссийский рейд по взысканию задолженности по алиментным платежам. В этот день судебные приставы всех территориальных органов ФССП России, в том числе и нашей республики, вышли на рейдовые мероприятия по взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате.

Судебные приставы выезжали по адресам должников с целью проверки их материального положения и наложения ареста на имущество.

В ходе рейдов судебными приставами – исполнителями Республики Саха (Якутия) было проверено имущественное положение должников по алиментам по 489 исполнительным производствам, наложено 37 арестов, составлено 17 административных протоколов по ч.1. ст.5. 35. КоАП РФ, взыскано более 2 миллионов рублей.

Кроме того, были совершены выезды по 388 исполнительным производствам о взыскании задолженности по заработной плате. Бухгалтерии организаций были проверены на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников. Так, было наложено 50 арестов на имущество и вручено 22 предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

Аналогичные рейды будут проводиться весь декабрь по разным категориям исполнительных производств: по взысканию фискальных платежей, в пользу организаций ТЭК, исполнению исполнительных документов неимущественного характера.