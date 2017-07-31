В республике произошло два пожара

Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я) сообщает о пожарах, произошедших за минувшие сутки.

В 11:12 часов 30 июля на пульт пожарно-спасательной службы п. Чульман Нерюнгринского района поступила информация о пожаре в жилом доме по ул.Олега Кошевого. В 11:20 в момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, обнаружено, что горит нежилая квартира по площади 70 квадратных метров, общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

30 июля в 22.15 в пожарно-спасательную службу г.Якутска поступило сообщение о пожаре на улице Василия Манчаары. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения — через шесть минут, горело нежилое строение. Огнем повреждено строение по всей площади, общая площадь составила 24 квадратных метра. По прошествии 21 минуты с поступления сообщения пожар был ликвидирован. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.