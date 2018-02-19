В республике начался четвертый этап масштабной акции «Безопасный лед»

В республике начался четвертый этап масштабной профилактической акции «Безопасный лед», которая направлена на особый контроль водных объектов. К проведению акции привлечены не только специалисты в области безопасности на водных объектах, но и представители органов власти различного уровня, старосты населенных пунктов, волонтерские движения, общественность и средства массовой информации.

Основной целью акции является недопущение происшествий на водных объектах, выявление нарушений и проведение профилактики в данном направлении.

Ежедневно межведомственными патрульными группами осуществляются патрулирования и мониторинг водных объектов, в ходе которых проводятся разъяснительные беседы с населением по мерам безопасного поведения на льду, производится выборочный замер толщины льда, осуществляется контроль за действующими ледовыми переправами, проводятся рейды по выявлению несанкционированных выездов автотранспортных средств на лёд.

В ходе рейдов водителей автотранспортных средств информируют о фактическом состоянии льда на водных объектах, о действующих ледовых переправах и об опасности выезда на лёд в несанкционированных местах. На водителей, которые подвергают опасности свою жизнь и жизни пассажиров, составляются административные протоколы по статье 9.10 КоАП РС (Я).

Большое внимание инспекторы уделяют профилактике безопасности детей. Целью занятий является формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения на льду, причинах несчастных случаев на водных объектах, правилах поведения в случае опасности, воспитание осторожности.

В учебных заведениях инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные объясняют ребятам, как выглядит прочный лед, как правильно передвигаться по нему, сотрудники МЧС показывают ребятишкам, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если сам угодил в воду.