В республике горит 660 гектаров леса

За прошедшие сутки лесопожарными формированиями ликвидировано 2 лесных пожара в Намском и Ленском районах на общей площади 67,5 га.

По оперативным данным на утро 7 июня т.г. в республике действуют 4 лесных пожара на общей площади 660 га, в том числе Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади 40 га, Сунтарском районе 1 пожар на общей площади 108 га, Усть-Майском районе 1 пожар на общей площади 500 га, Хангаласском районе 1 пожар на общей площади 12 га.

В тушении пожаров работают 55 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 18 человек службы наземной охраны лесов, 71 привлеченный из числа местного населения. Задействовано 3 ед. техники.

Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 29 лесных пожаров на общей площади 2 736,44 га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 63 лесных пожара на общей площади 3 838,5 га.

Региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) проводится ежедневный мониторинг лесных пожаров посредством дистанционной системы ИСДМ-Рослесхоз.

В целях предотвращения бесконтрольных поджогов и возникновения лесных пожаров по вине человека, Департаментом организована работа оперативных групп по выявлению, пресечению и профилактике нарушений Правил пожарной безопасности в лесах. Рейдовые мероприятия проводятся в соответствии с планами-графиками во всех лесничествах.

Департамент напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.