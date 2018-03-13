В республике горели гаражи и машины

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 марта 2018 г. в 03.12 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в трех гаражах ГЭК «Тимптон» г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горят гаражи. В результате пожара огнем повреждено: стройматериалы, стены, кровля гаражей, автомобиль на общей площади 80 кв.м. Пожарными спасена одна техника. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

12 марта 2018 г. в 04.27 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят 2 частных гаража в г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горит гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж №1 внутри и автомобиль по всей площади, кровля гаража №2 на площади 1 кв.м. Общая площадь 33 кв.м. Пожарными спасен гараж и одна техника. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

12 марта 2018 г. в 11.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Сааб» на Хатынг-Юряхском шоссе в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел автомобиль по всей площади. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади 5 кв.м. Причина предположительно неисправность узлов и агрегатов в отсеке двигателя. Виновный и ущерб устанавливается.