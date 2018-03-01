В республике горели гараж и машины

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 февраля 2018 г. в 00.04 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Западная в селе Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь 36 кв.м.. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

28 февраля 2018 г. в 06.36 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Скания» на территории АБК НУР в городе Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горела кабина автомобиля. В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля на площади 3 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

28 февраля 2018 г. в 07.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Ниссан-Эксперт» на улице Набережная в городе Ленск Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя автомобиля на площади 1,5 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.