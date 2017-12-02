В Республиканской больнице №2 ряды неврологов пополнились

В Международный день неврологов в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи неврологи приняли в свои ряды молодых специалистов.

Лия ДЕНИСОВА, Нюргуяна ХАМАРОВА и Туйара ЕГОРОВА пришли в больницу недавно и сегодня внимательно слушают напутствия своих старших коллег, известных неврологов республики.

— Неврологическая заболеваемость драматически растет, — сказала, поздравив коллег с праздником, научный сотрудник отделения неврологии больницы, д.м.н., профессор Татьяна НИКОЛАЕВА.- Мы приветствуем новых врачей-неврологов, которые вливаются сегодня в наш дружный коллектив, мы очень рады, что они нашли в себе мужество и выбрали эту сложную специальность, пришли на работу в нашу больницу и делают здесь свои первые шаги

— Неврология требует к себе особого отношения – обратилась к молодым коллегам заслуженный врач РС(Я) и РФ Земфира КУЗЬМИНА. — Это своего рода элита во врачебном обществе. Приятно, что вы выбрали эту специальность, у вас есть хорошая школа, клиническая база и приступили к самостоятельной работе. У нас сложилась своя история, в будущем году исполняется 75 лет неврологической службы. Основателями якутской неврологической службы были Афанасий Иванович Владимирцев, Лидия Дормидонтовна Даурова и целая когорта неврологов старшего поколения. Нам хотелось бы, чтобы вы сохранили традиции старших поколений, больше знали, больше учились, любили больных, видели бы в них людей, нуждающихся в вашей помощи. Любите неврологию, любите ее, как любили ее мы.

Отделение реанимации и интенсивной терапии, в коллектив которого влились девушки, как передовая на фронте, сюда поступают самые тяжелые больные и от оперативных и правильных действий врачей зависит дальнейшая судьба пациентов.

Девушек приветствовали заведующие отделением неврологии с острыми нарушениями мозгового кровообращения Нина ВАСИЛЬЕВА и отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК Эржена ТЫРЫШКИНА, под чьим руководством девушкам предстоит работать.