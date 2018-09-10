В рекордной явке избирателям в Сунтарах помогла хорошая погода

Погода помогла высокой явке на выборы в Сунтарском районе Якутии.

Установившаяся 9 сентября ясная погода в Сунтарском районе Якутии способствовала высокой явке жителей в избирательные участки. Об этом с телеканалом «Якутия 24» поделился секретарь территориальной избирательной комиссии Сергей Иванов.

«Явка в нашем районе составила 69,7% от общего количества избирателей. На моей памяти это наивысший результат, который был по явке на этом уровне выборов. Нарушений в порядке голосования выявлено не было», — сказал Сергей Иванов.

По предварительным данным ЦИК, в целом по республике явка составила 51%. Наивысший показатель по явке заняли Оленекский, Амгинский и Анабарский районы. Меньше всех избирателей пришли в Мирнинский, Ленский и Нерюнгринский районы, сообщает телеканал «Якутия 24».