В Речпорту ситуация по устранению разлива нефтепродуктов стабилизируется

В эти дни в городе Якутске продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в районе Речного порта.

Силами ОАО «Якутдорстрой» завершены работы по очистке прибрежной зоны от загрязненных тальников и мусора. После очистки прибрежной полосы Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) отобраны пробы грунта для проведения лабораторного исследования.

Судоходная компания «Якутск» приступила к очистке донных отложений, загрязненных тальников, стоящих на воде.

Ситуация по устранению последствий разлива нефтепродуктов держится на контроле у Общественного экологического совета при Министерстве охраны природы РС (Я).

Судно, из-за демонтажа которого на реку Лена вылился мазут и отработанный материал, вытянули на берег, откачали оттуда весь мазут и подсланевые воды.

Отметим, что причиной разлива нефти стала распиловка судна, в результате которого на водный объект вытекли мазут и подсланевые воды.