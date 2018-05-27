В Речпорту приступили ко второму этапу по ликвидации загрязнения нефтепродуктами

В Якутском речном порту приступили ко второму этапу зачистки береговой полосы от загрязнения нефтепродуктами. Проведение работ стало возможным после снижения уровня воды на загрязненной территории, которую эксплуатирует СК «Якутск».

Как пояснил первый заместитель главы Якутска Сергей Игнатенко, на Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям было поручено приступить к работам по устранению последствий загрязнения нефтепродуктами, до того, как правоохранительными органами будет установлен виновный. По результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям города было принято решение создать рабочую группу по устранению аварии во главе с начальником Якутского комитета охраны природы Кириллом Алчиным. В ходе объезда 26 мая рабочей группе было поручено разработать план ликвидации последствий, а также календарные графики производственных работ в связи с необходимостью скорейшего устранения последствий аварии.

«Все расходы по устранению последствий должно нести лицо, допустившее утечку. Но, поскольку виновник до сих пор не определен, было принято решение, что город возьмет на себя расходы по выполнению ликвидационных работ за счет резервного фонда, созданного на случай ЧС. После того, как виновник будет установлен, с него в соответствии с законом, будут взысканы понесенные затраты. Данное решение было принято, исходя из того факта, что в ближайшие несколько недель возможно повышение уровня воды», — сказал он.

Напомним, утечка нефтепродуктов произошла 13 мая в результате распиловки заброшенного судна на территории судоходной компании «Якутск». Вплоть до 18 мая руководство компании и Якутского речного порта не предприняли действенных мер по устранению аварии, вследствие чего возникла опасность попадания нефтепродуктов в городской водозабор. После вмешательства властей города специалистами аварийно-спасательного формирования «Сервис промышленной безопасности» были выполнены первичные работы по локализации загрязнения. Территория была обработана сорбентами, для предотвращения попадания нефтепродуктов в акваторию реки Лены были выставлены двойные боновые ограждения. Благодаря этим своевременно принятым мерам, угроза попадания нефтепродуктов в акваторию городского водозабора была устранена.

27 мая, после снижения уровня воды в районе загрязнения, появилась возможность подхода техники и людей к загрязненным участкам почвы и работы по устранению последствий разлива продолжились.

В настоящее время на территории СК «Якутск» работают привлеченные специалисты и техника «Якутдорстрой» под руководством специалиста Службы спасения РС (Я) Леонида Стрекаловского. В работах задействованы 13 человек, 2 КАМАЗа и один погрузчик. Ими выполняется зачистка береговой полосы: вырубка загрязнённого мазутом тальника и сбор замазученной почвы. По мере освобождения от воды, загрязненный грунт срезается на всю глубину пропитки, вывозится и утилизируется.