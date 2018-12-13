В районе Якутии во время пожара эвакуировано 20 человек. Дополнено

13 декабря загорелось двух этажное деревянное здание в поселке Арылах Мирнинского района Якутии, сообщает телеканал «Якутия 24».

Из Мирного на тушение выехали пожарные. Известно, что в результате возгорания, из пожара в общежитии эвакуировано 20 человек.

«Эвакуировано около 20 человек. Пожар крупный, одного человека увезли на карете скорой помощи в реанимацию», — сообщил корреспондент телеканала «Якутия 24».

Огонь вспыхнул около 18:30 вечера. На месте работают экстренные службы, подробности выясняются.

ДОПОЛНЕНО:

Пожар в селе Арылах с пострадавшим произошел в частично расселённом доме, об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Поздним вечером, 13 декабря в Главное управление МЧС России Якутии поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Арылах Мирнинского района.

«На момент возникновения пожара дом был частично расселен и проживало в нём 10 человек. По прибытию огнеборцев на втором этаже был обнаружен пострадавший, 9 человек эвакуировано. Силами Мирнинского пожарно- спасательного гарнизона пожар локализован на площади 150 кв.м», — сообщили в главным управлении МЧС.

Всего задействовано 27 человек и 9 единиц техники, работы по тушению пожара продолжаются, на место происшествия прибыл дознаватель ОНД и ПР по Мирнинскому району.

Фото Якутия24