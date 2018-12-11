В районе Якутии остро стоит вопрос вывозной канализации

В Среднеколымске не решена проблема вывоза канализации, об этом на встрече с главами муниципальных образований и министерством ЖКХ и энергетики региона заявил глава города Евгений Слепцов, сообщает телеканал «Якутия 24».

Глава Среднеколымска рассказал о том, что в городе остро стоит вопрос вывозной канализации и обеспечения централизованным водоснабжением, так как на сегодняшний день вода используется из открытой системы.

«Частное предприятие, выигравшее муниципальный конкурс, не исполняет своих обязательств в полной мере. В городе из-за несвоевременного вывоза жидких бытовых отходов часто происходят разливы переполненных септиков. Сами же септики при многоквартирных домах числятся бесхозными. Надзорные органы выписывают предписания и штрафы в адрес администрации муниципального образования», — заявил глава Среднеколымска.

На это замминистра ЖКХ и энергетики Наталья Сивцева рекомендовала начать процедуру оформления септиков в муниципальную собственность, что позволит муниципалитету самостоятельно определять обслуживающую компанию.

Отметим, что к 2023 году в республике предполагается построить и реконструировать 15 канализационно-очистных сооружений. На данный момент разрабатывается региональный паспорт проекта, по которому будет определен порядок финансирования и сроки реализации.

Фото: srednekolymsk.ucoz.ru