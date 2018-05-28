В районах падения частей ракеты-носителя «Союз-2» ведутся работы

25 мая 2018 г. воздушно-поисковая группа выполнила поисковый облет в РП 983 на территории Алданского района. Группа в составе спасателей «Службы спасения РС(Я)» и десантников «Якутской базы авиационной охраны лесов» в пешем порядке выдвинулась к подготовленному для транспортировки фрагменту для подготовки площадки и погрузки фрагментов на борт вертолета Ми 8.

Вторая группа в составе госинспекторов Алданского комитета охраны природы и специалистов ФГУП «ЦЭНКИ» в пешем порядке выдвинулась к другому фрагменту. Напомним, оба фрагмента принадлежат ракете-носителю «Союз-2», выпущенному 1 февраля 2018 г.

Фрагмент был зафиксирован, отобраны пробы почвы под фрагментом и на удалении от него. Размеры 540х685 см.

В этот же день, 25 мая, работы проводились и на территории Вилюйского района. Воздушно-поисковая группа разделилась на две команды: первая занялась разделкой на части торового бака и бака окислителя, другая вылетела к месту обнаружения небольшого фрагмента, где были отобраны пробы почвы, а фрагмент доставлен на борт вертолета и далее к месту разделки фрагментов.

Разделка торового бака

От бака окислителя была распилена и отделена часть, под баком окислителя отобраны пробы почвы.

Вид на внутреннюю часть бака окислителя

Затем вторая группа вылетела к следующему фрагменту, которым оказался фрагмент топливного бака, под фрагментом были отобраны пробы почвы.

Фрагмент топливного бака (справа вид на внутреннюю часть)

28 мая работы по разделке на части фрагментов и их транспортировка из РП 985 будут продолжены.