В рамках ПМЭФ-2017 Россельхозбанк подписал Соглашение о сотрудничестве с правительством Бурятии

В ходе Петербургского международного экономического форума – 2017 состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между АО «Россельхозбанк» и Правительством Республики Бурятия. Документ, направленный на совместное решение приоритетных задач социально-экономического развития региона, подписали председатель Правления Банка Дмитрий ПАТРУШЕВ и исполняющий обязанности главы Республики Бурятия – председателя Правительства Республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества Банка и Правительства Республики в инвестиционной сфере, развитие взаимодействия по вопросам реализации инвестиционных проектов и проектов в рамках государственно-частного партнерства, обеспечения предприятий, организаций и населения широким спектром высококачественных банковских услуг.

«Россельхозбанк готов активно работать не только в аграрном секторе, но и в других приоритетных отраслях и сферах экономики Бурятии. Мы сможем существенно расширить направления взаимодействия, в том числе в проектах по развитию промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и сферы ЖКХ. Уверен, что подписанное Соглашение будет содействовать дальнейшему конструктивному взаимодействию в интересах населения и экономики Республики»,

– отметил Дмитрий Патрушев.

«Россельхозбанк является надежным финансовым партнером Республики Бурятия в реализации инвестиционных проектов в аграрной сфере. Данное Соглашение позволит значительно расширить сотрудничество и привлечь инвестиции в приоритетные отрасли Республики, в том числе на развитие промышленности, туризма, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также сделать доступнее банковские услуги для жителей Бурятии»,

– заявил исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.