В рамках конференции «Города и Люди» впервые прошла Ассамблея бизнеса

20 июня состоялось открытие Ассамблеи бизнеса в рамках панельной сессии «Городская среда – пространство общения» III Международной конференции «Города и Люди».

В конференции приняли участие представители туристического бизнеса Якутии, а также председатель комитета ювелиров Торговой палаты г. Стамбул Мехмед Хохшанлы (Турция).

В ходе Ассамблеи участники выступили с докладами на тему развития туристического бизнеса в Якутии. Так,руководитель ООО «Платформа» Александр Дьячковский презентовал сайт VISITYAKUTSK.ru, разработанный совместно с Окружной администрацией города Якутска. Сайт представляет из себя туристический гид,интегрированный с международными сервисами.

«Сайт имеет очень простой и интуитивно понятный интерфейс на трех языках. Он станет своеобразной площадкой для местных организаций, турагентств, ресторанов, гостиниц и местных производителей, которые могли бы рассказать иностранному посетителю о нашей столице. Благодаря открытости и возможности оставить отзыв, сайт будет поднимать общий уровень сервисов в нашем регионе»,— рассказал Александр Дьячковский.

Исполнительный директор «Северного форума» Михаил Погодаев представил Арктический бизнес-портал, как инструмент продвижения туристического потенциала города Якутска.

«Целью Арктического портала является продвижение и укрепление преимуществ бизнеса на севере. На сегодняшний день мы собираем информацию по существующим направлениям развития бизнеса в Арктике и создаем их каталог с участием регионов-членов Северного форума. Сегодня туризм развивается большими темпами. Лидером в области международного туризма стала Европа, куда вошла и Российская Федерация. По данным Всемирной организации туризма, сегодня туризм составляет 7% мирового экспорта и является самой быстроразвивающейся отраслью международной торговли. Я полагаю, что наша республика сможет занять свое место в развитии этой сферы и привлекать туристов не только из России, но и из зарубежных стран» — отметил Михаил Погодаев.

Большой интерес к Якутии начали вызывать туристские событийные проекты.Таковыми являются, в частности, фестиваль «Зима начинается с Якутии», традиционно национальный праздник Ысыах и Бриллиантовая неделя Якутии.

Турецкая делегация, представляющая интересы ювелирной отрасли,планирует наладить тесное сотрудничество с якутской стороной. В настоящее время Торговая палата Стамбула имеет 98 профессиональных комитетов, около 300 тысяч членов и является одной из самых больших торговых палат мира.

«Мы знаем, что Якутия является очень богатым регионом, где есть много полезных ископаемых. Поэтому хорошим результатом нашего участия в международной конференции станет сотрудничество между Якутией и Турцией», — сказал председатель комитета ювелиров Торговой палаты г. Стамбул Мехмет Хошханлы

Отметим, что в этом году программа «Ассамблея бизнеса» впервые была включена в работу Международной конференции «Города и люди» и показала значимость проведения подобных встреч для развития бизнеса в Якутии.

«Тема сегодняшней встречи была актуальной – это развитие туризма в целом, ведь он охватывает все сферы предпринимательского сообщества. Я считаю, что конференция прошла неплохо. Хотелось бы отметить активное участие гостей из Турции, а именно представителей Торговой палаты г. Стамбула. Итогом нашей дискуссии станет рост количества туристов за счет повышения уровня нашего бизнеса в сфере туризма и обслуживания»,- отметила руководитель Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта ОА г. Якутска Ирина Гаргач.