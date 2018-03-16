В Пушкинке открылся Центр Казахстанской литературы

15 марта в Национальной библиотеке РС(Я) открылся Центр Казахстанской литературы. Это международный проект Национальной академической библиотеки Республики Казахстан (г. Астана).

В церемонии открытия приняли участие директор Национальной библиотеки РС(Я) Саргылана Максимова, заведующая Сектором манускриптов и редких книг Национальной академической библиотеки Дарига Дауренбекова, председатель общественной организации «Алатау» Марат Ахметов, главный редактор издательства «Бичик» Валерий Луковцев, и писатель, член «Союза писателей Якутии» Николай Урсун.

Открытие Центра стало большим событием для Национальной библиотеки РС (Я), и сотрудничество между учреждениями будет продолжаться и в дальнейшем. По признанию Саргыланы Васильевны, приезд Дариги Аскаровны зарядил библиотеку энергетикой казахского народа.

«Центр, который мы открываем в Якутске, уже двадцать первый. С 2016 года Национальная академическая библиотека Республики Казахстан реализует международный проект по открытию Центров казахстанской литературы в национальных библиотеках зарубежных стран. Сегодня такие Центры функционируют в 20–ти странах мира: Республике Корея, Кыргызской Республике, Финляндии, Венгрии, Российской Федерации, Армении, Малайзии, Турции, Китайской Народной Республике, Грузии, Франции, Японии, Швеции, Македонии, Болгарии, в Чешской Республике, Италии, Нью-Йоркской публичной библиотеке, Библиотеке Конгресса США и в Национальной библиотеке и архива Исламской Республики Иран. В открывшемся Центре представлены книги, изданные нашим президентом Нурсултаном Назарбаевым, книги об истории и культуре казахского народа на трех языках — казахском, русском и английском, и избранные художественные произведения на казахском языке», — рассказала Дарига Аскаровна. Она и привезла 200 экземпляров книжного фонда для пополнения Центра казахской литературы в Национальной библиотеке РС (Я). Книги были переданы в торжественной обстановке и вызвали интерес у собравшихся.

Дарига Аскаровна в свою очередь тоже получила в дар книги об истории народа саха и художественную литературу на якутском языке от Национальной библиотеки, издательского дома «Бичик» и председателя общественной организации «Алатау» Марата Ахметова.

Между Национальными библиотеками Республики Саха (Якутия) и Республики Казахстан уже подписан меморандум о дружеском взаимодействии, цель которого — обоюдная пропаганда литературного наследия родственных народов, обмен опытом и сотрудничество.