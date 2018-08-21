В Пушкинке бесплатно покажут якутские фильмы

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) приглашает 25 августа на просмотр российских и якутских кинокартин в рамках Всероссийской акции «Ночь кино-2018».

Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

В Национальной библиотеке РС(Я) акция проводится при поддержке Geek café и кинокомпании «Сахафильм».

В рамках Всероссийской акции можно будет посмотреть отечественные картины: «Танки» (реж. К. Дружинин), «Рубеж» (реж. Д. Тюрин), «Последний богатырь» (реж. Д. Дьяченко).

Также якутские фильмы: «Сибэкки» (реж. Р. Дорофеев), «Туман буолбут таптал» («Призрачная любовь», реж. А. Новиков), «Дьукаах» («Поселенец», реж. Н. Аржаков).

Во время акции Вас ожидают выставки экранизированных книг и киновикторина с ценными призами.

Вход на все мероприятия БЕСПЛАТНЫЙ.

Адрес: пр. Ленина, 40 (вход с Октябрьской), 2 этаж.

Возраст: +12 (несовершеннолетние – только в сопровождении взрослых)

Контактный телефон: 89246605989, 89991747326.

«Ночь кино-2018»

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ КИНО-2018»

ПРАВЫЙ ЗАЛ (Якутский кинематограф)

19.00-20.10 Сибэкки

20.15-20.40 Киновикторина

20.45-21.35 Дьукаах

22.00-23.15 Туман буолбут таптал

ЛЕВЫЙ ЗАЛ (Российский кинематограф)

19.00-20.35 Танки

20.40-21.10 Киновикторина

21.15-23.00 Киновикторина

23.30-1.30 Последний богатырь