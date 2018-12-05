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5 декабря 2018, 19:43
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В протокол заседания Экспертного совета внесены актуальные вопросы ПАО «ЛОРП» 

Завершилось совещание ежегодного совместного заседания экспертного совета Федерального агентства морского и речного транспорта и Правительств Республики Саха (Якутия) и Иркутской области по итогам навигации 2018 года и основным задачам на 2019 год. В мероприятии, наряду с депутатами государственного собрания Ил Тумэн, кабинета министров,  предприятиями, осуществляющими грузовые и пассажирские перевозки в  Ленском бассейне,  также приняли участие представители академии наук РС (Я), — они представили данные по акватории и меняющемся русле р. Лена

Председатель Правительства Республики Владимир Солодов в приветственной речи кратко озвучил итоги навигации 2018 года и поблагодарил администрацию Росморречфлота за сотрудничество. «В этом году, благодаря усиленной работе таких предприятий, как ПАО «ЛОРП», нам удалось продлить вступление в действие п.108 Технического регламента до 2025 года. В Ленском бассейне в навигацию 2018 года принят в эксплуатацию несамоходный земснаряд «Владимир Панченко» производительностью 1000 м³/ч, что усилит в 2019 году рабочее ядро дноуглубительной техники на арктических реках, и позволит эффективнее содержать водные пути. Отмечу, что в предстоящие планы входит строительство Жатайской судоверфи, который вошел в Федеральную программу и со следующего года начнется его финансирование с Федерального бюджета» — сказал Председатель Правительства Владимир Солодов.

Заместитель руководителя Росморречфлота Виктор Вовк отметил, что  модернизацию флота необходимо продолжать, а также принять меры по усилению дноуглубительных работ.

Доклад об итогах завоза грузов в навигацию 2018 года и задачах на 2019 год представил  генеральный директор Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов, который отметил, что гидрологическая обстановка в на Верхней Лене сложилась благоприятная, воды было достаточно для движения теплоходов. Однако, в связи с тяжелой ледовой обстановкой на Арктическом побережье, суда вышли в море с 6-суточной задержкой. Сложная гидрологическая обстановка сложилась на реке Яна, такого обмеления реки не было 60 лет. С 13 августа по 11 сентября «Администрацией Ленского бассейна» на основании статьи 77 КВВТ РФ были введены ограничения по осадке судов, уровни воды падали  до 90см,  флот вынужденно простоял 30 дней. С 30 сентября была закрыта судоходная обстановка на участке Усть-Куйга – Нижнеянск на реке Яна и реке Индигирка на участке Водомерный пост Немков- Восточно — Сибирское море. Необходимо отметить, что в эту навигацию водность рек Индигирка и Яна была гораздо ниже предыдущих лет. В этой связи не обошлось без случайных отстоев на реке Яна.

Говоря о Жатайской судоверфи, Сергей Ларионов подчеркнул, что при выходе на проектную мощность, верфь позволит обеспечить строительство судов с  переработкой 35 тыс. тонн металла в год, а так же утилизацию судов, подлежащих списанию, в рамках федеральной программы судового утилизационного гранта. В текущем году заключены соглашения о сотрудничестве по данному проекту с АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и южнокорейской фирмой «КЕМ Со». Кроме того, Сергей Ларионов ознакомил присутствующих о ходе достроечных и модернизационных работ. Напомним, пароходство реализует собственную инвестиционную программу. Так, инвестиционный план Пароходства на 2018 год предусматривал максимальную возможность выполнения модернизации нефтеналивного флота. По предварительной оценке, инвестиционные расходы составят порядка 936 млн. рублей, из которых 609 млн. направлено на модернизацию флота. Указанная сумма, взятая под кредитные ресурсы, была направлена в связи с тем, что вступление в силу п.108 Технического регламента было продлено после принятия инвестиционной программы, а значит, в момент утверждения ее финансирования не было возможности определить объем модернизационных работ на нефтеналивных судах, который напрямую зависел от вступления в силу  технического регламента (напомним, решение о продлении вступления в действие ТР было принято в январе 2018 года). В 2018 году на модернизации находилось 17 единиц судов с общим тоннажем 32 тысяч 800 тонн. Работы завершены по 5 единицам судов с общим тоннажем 17 тысяч 750 тонн. В связи с окончанием строительства 2-х нефтеналивных морских барж для их эксплуатации на участке Архангельск – Певек приобретен морской буксир ПАК мощностью 4 тысячи лошадиных сил.

Надо отметить, что в декабре 2018 года пароходством будет введен в эксплуатацию 96-ти квартирный жилой дом в поселке Жатай для закрепления кадров и привлечения  специалистов в рамках протокольных решений по реализации проекта строительства Жатайской судоверфи.

Сергей Ларионов предложил внести в протокол заседания вопросы о рассмотрении на федеральном уровне возможности применения льготного лизинга со ставкой 2,5% на срок до 15 лет при строительстве флота для Ленского бассейна по аналогии со схемой  строительства пассажирских судов уже применяемой  Объединённой Строительной корпорацией; об оказании содействия по вхождению проекта строительства железнодорожного пути от станции  Нижний Бестях до Грузового терминала Нижний Бестях в титул строек РЖД для установления единого тарифа на перевозку грузов железнодорожным транспортом; о возмещении из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выпадающих доходов, возникших в следствии ухудшения судоходных условий на реке Яна; о возмещении дополнительных расходов на закуп бункерного топлива, возникших в связи с удорожанием его стоимости на 34%. Дело в том, что удорожание топлива произошло после утверждения РЭКом тарифов и заключения с грузовладельцами договоров на перевозку, без учета новых расценок на топливо. Как сказал заместитель руководителя Росморречфлота Виктор Вовк, все поставленные руководителем ПАО «ЛОРП» вопросы будут внесены в протокол заседания экспертного совета

В заключении заседания участники наметили вопросы, необходимые к решению в навигацию 2019 года — обеспечение гарантированных глубин на внутренних водных путях Ленского бассейна, продолжение научно-исследовательских работ по разработке рекомендаций по оптимизации дноуглубительных и выправительных работ для обеспечения надежности трасс приоритетных участков водных путей, продолжение строительства технического флота Ленского бассейна. Также была отмечена необходимость заключения договоров на перевозку грузов до 1 апреля будущего года.

Источник: ПАО «ЛОРП». 
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