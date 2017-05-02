В Промышленном округе провели массовые субботники

29 апреля в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» на территории Промышленного округа прошли массовые субботники. Торжественное открытие акции состоялось в сквере Бестужева-Марлинского, где с приветственным словом выступила врио. начальника Управления Промышленного округа Наталья ЧЛЕНОВА, также с музыкальными номерами выступили учащиеся школы №10 им. Д .Г. Новопашина, воспитанники Подросткового клуба «Ласточка».

В субботнике приняли участие представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерства труда и социального развития, государственного комитета занятости, департамента по лесным отношениям, коллективы структурных подразделений Окружной администрации: административной комиссии, МКУ «Службы эксплуатации городского хозяйства», ОАО «Якутдорстрой».

Всего в субботнике приняли участие 340 человек, собрано 995 мешков сухого и 115 м3. крупногабаритного мусора.