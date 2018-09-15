В продажу поступила книга легшая в основу фильма «Царь-птица»

Специально для тех, кто любит сравнивать, что лучше — книга или фильм, НИК «Бичик» совместно с кинотеатрами Якутска к премьере долгожданного фильма «Царь-птица» («Тойон кыыл») открывает продажу книги талантливого писателя Василия Яковлева «Кытта кырдьыбыт тэнкэ тиит». Повесть легла в основу киноленты.

Книга Василия Яковлева уже продается в кинотеатрах «Лена» и «Республика», а с 19 сентября появится в «CinemaCenter» и «Центральном». Ее также можно приобрести во всех фирменных магазинах «Бичик».

Повесть «Кытта кырдьыбыт тэнкэ тиит» рассказывает о пожилых супругах, которые приютили у себя дома царь-птицу – орла. Старик Микииппэр и его жена Оппуос живут в глухой тайге, они ведут размеренную одинокую жизнь, но вдруг к ним прилетает орел. Мудрый шаман объясняет, что орел к ним прилетел из-за того, что Микииппэр разорил гнездо птицы. Философская притча была навеяна реальной ситуацией из жизни писателя Василия Яковлева.