В природных парках Якутии подвели итоги Года экологии

Подходит к концу Год экологии и особо охраняемых природных территорий РФ. В рамках этого года по всей Якутии было проведено множество различных мероприятий. Директора природных парков республики поделились впечатлениями о Годе экологии, а также рассказали о деятельности парков на местах в уходящем году.

Михаил Иванов, директор Природного парка «Момский».

— В Год экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ Природный парк «Момский» отработал на должном уровне.

В 2017 году была принята муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды на особо охраняемых природных территориях в границах МО «Момский район» на 2017-2019 годы», а также для организованного и эффективного проведения Года экологии и ООПТ Природный парк «Момский» подписал договора о сотрудничестве с рядом организаций Момского района.

В рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии и ООПТ, проведен запланированный комбинированный поход на территорию природного парка с учащимися Индигирской средней школы (победителями районного конкурса песни «Уоланнар») и населением Момского района

На территории парка действуют 7 основных маршрутов, по основной туристической магистрали по реке Мома были обустроены кордоны «Таас-Юрэх», «Ытырба»: построены беседки, бани, гаражи для снегоходов и пр. В 2017 году парк посетили 64 человека с рекреационными целями, из них 6 туристов граждане Польши, Швеции и Германии. К Году экологии и особо охраняемых природных территорий и к Году молодежи РС (Я) группа молодежи Момского района под руководством госинспектора Стрекаловского В.П. совершили сплав по р. Мома. Также в июле этого года Природный парк посетила съемочная группа ГТРК «Саха». Журналисты в сопровождении госинспекторов ПП «Момский» посетили Большую Момскую наледь, сплавились по рекам Мома и Индигирка, покорили горы вдоль реки Индигирка (Черский хребет). По итогам поездки подготовлены репортаж и документальный фильм, которые вышли на телеканалах Россия 1 и Россия 24. В материалах было рассказано про работу государственных инспекторов, экстремальные туристические маршруты, богатый животный и растительный мир северного парка.

В рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии и ООПТ в Российской Федерации, согласно целевого финансирования Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) была выделена субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на укрепление материально-технической базы. Приобретение водометного мотора и лодки, безусловно, отразится на результате деятельности нашего природного парка.

Андрей Гриднев, директор Природного парка «Усть-Вилюйский».

— К Году экологии полномочия Министерства охраны природы РС(Я) расширились в связи с передачей функций в области водных отношений и охотничьего хозяйства.

Согласно изменениям в ФЗ «Об отходах производства и потребления» на Министерство возложены полномочия в части установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, по приему соответствующей отчетности. В связи с этим, проведена структурная перестройка министерства, подготовлен комплекс нормативных правовых актов для эффективной организации деятельности. Министерство выступает ответственным исполнителем по трем госпрограммам: «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов» и «Развитие водохозяйственного комплекса». Основной упор деятельности Министерства природы РС(Я) направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду республики. Выстроена новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также реализованы проекты федерального значения по очистке арктической зоны от металлолома и ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ. 2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий дал старт значимым переменам в решении экологических проблем в целях надежного поддержания экологического благополучия Республики Саха (Якутия). Министерство охраны природы реализовало все основные поставленные задачи и намеченные планы.

При активной поддержке Министерства охраны природы РС(Я) и привлечении инвесторов на строительство визит-центра в Природном парке «Усть-Вилюйский» к наступлению Года экологии, объект был введен в эксплуатацию. Это существенно повысило интерес туристов к природному парку; экологическому просвещению и развитию инфраструктуры.

Сергей Симонов, директор Природного парка «Живые алмазы Якутии».

— 2017 год экологии и особо охраняемых природных территорий был богат на позитивные экологические события. Мы считаем, что Министерство охраны природы Якутии отработало на высоком уровне. Было проведено большое количество мероприятий, конференций, 2 Съезд экологов и т.д. Наш парк провел много встреч с населением и образовательными учреждениями.

Иван Андреев, директор Природного парка «Сиинэ».

— Год экологии и особо охраняемых природных территорий проходит в Якутии более чем насыщенно. Во всех новостях и сайтах мы наблюдаем в основном новости о деятельности Министерства охраны природы Якутии, и это радует.

Наш парк исполняет государственное задание, и все задачи, поставленные перед нами во время 2 Съезда экологов, мы выполняем вовремя. В этом году Природный парк «Сиинэ» посетили более тысячи туристов.Активно работаем со школами и детскими садами. В этом году построили несколько объектов, а также поставили памятный знак, посвященный достижению 1 млн кв км территорий ООПТ в Якутии.

Алексей Колесов, директор Природного парка «Колыма»

— Весь год в нашем районе и по всей республике в целом проходили мероприятия. Конкретно в нашем парке усиленно проводится работа с населением: это экопросветительские мероприятия с общеобразовательными учреждениями, разъяснительные работы с населением, публикация в СМИ статей о работе парка.

В сентябре этого года на территории нашего парка был обнаружен белый медвежонок, это как подарок с Годом экологии. Так как у малышки практически не было шансов выжить в дикой среде без матери, было решено отправить ее в Москву. Сейчас Умка-Аяна живет в Московском зоопарке. Пользуясь случаем, от имени коллектива, выражаю благодарность Министерству охраны природы РС(Я) за то, что выделили в этом году снегоход «Буран» АД. Желаем всем в наступающем году здоровья, удачи и счастья!