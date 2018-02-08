В природном парке «Живые алмазы Якутии» произошло убийство

В Якутии перед судом предстанет работник ГБУ РС (Я) Природный парк «Живые алмазы Якутии», обвиняемый в убийстве. «23 декабря 2017 года в доме, где проживает персонал парка, в ходе распития спиртных напитков между двумя работниками предприятия возникла ссора. 49-летний уроженец Верхневилюйского района ударил коллегу ножом в область грудной клетки», — сказано в сообщении республиканского управления СК РФ. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. comments powered by HyperComments Источник: http://news.ykt.ru/article/68331

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