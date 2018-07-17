В приходе Зырянки установят новую звонницу

В Верхнеколымском районе прихожане Всехсвятского прихода в июне отметили 25-летие со дня образования местной церкви. В Зырянке он был основан в 1993 году и освятил его владыка Герман. Этой осенью планируется установить здесь новую звонницу. Семь золоченых колоколов уже находятся в здании прихода.

Во Всехсвятском приходе Зырянки пока еще служит народу старая деревянная звонница. На ней подвешены очень старинные колокола, еще со времен Петропавловской церкви, которая была построена в XIX веке в н. Верхнеколымске. Когда был образован приход в Зырянке, колокола для звонницы приносили сами жители, собирали «с миру по нитке», как сказал Николай Иванов, один из прихожан и активных помощников прихода.

Идея обновления звонницы принадлежит бывшему главе Верхнеколымского района Вячеславу Сергееву, к сожалению, уже покинувшему этот мир. По его настоянию и материальной помощи новые колокола были отлиты в г. Воронеже. Отправкой их до Колымы помогала жительница нашей Зырянки Светлана Марченко. В Зырянку колокола были доставлены теплоходом.

Семь колоколов уже находятся в здании прихода. Их золоченый цвет ярко блестит на солнце. На всех колоколах имеется надпись «Вячеслав», на одном из колоколов отлита икона святого Вячеслава, а на самом большом из них написано: «Сия звонница отлита весной 2017 года от Рождества Христова в правление святейшего патриарха Кирилла старанием раба божьего Вячеслава Сергеева».

Вадим Павлов, который на данный момент занимается постройкой новой звонницы возле здания прихода, рассказал: «По благословению нашего настоятеля Михаила Павлова проектировалась эта звонница. Олег Михайлов обещал свою помощь и содействие».

Как добавил к рассказу Николай Иванов: «Во дворе прихода с помощью бригады буровиков-монтажников ООО «Капитал», которые приехали из Якутска на работу в ДЭС, уже установлены три большие железные колонны для основы звонницы. Таким образом, они оставили добрую память и внесли свою лепту в строительство звонницы на Верхней Колыме. А прихожане будут молиться за их здравие. Хотелось бы отметить и выразить благодарность от всех прихожан за мастерство и профессионализм бригадиру П. Васильеву, водителям Ф. Афанасьеву, В. Стручкову, помощнику буровику А. Андрееву.»

Продолжил рассказ Матвей Шалугин, чтец на клиросе прихода: «Сейчас мы собираем финансы на приезд священника из г. Якутска на открытие и освящение колокольни. Надеемся, что с Божьей помощью и стараниями активных жителей Зырянки скоро мы услышим звон новых колоколов, которые будут всегда напоминать о светлом сыне Верхней Колымы Вячеславе Сергееве. Благое дело остается на века».