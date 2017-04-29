В Пригородном сгорели Марк2 и Лексус

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

28 апреля 2017 г. в 13.46. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Тойота Марк2» на ул. Новая микрорайона Пригородный г. Якутска. Через пять минут к месту вызова прибыло пожарное подразделение, к моменту их прибытия горели автомобили «Тойота Марк2» и «Лексус». В результате пожара огнем повреждены автомобили «Тойота Марк2» по всей площади и «Лексус» на площади 2 кв.м. Общая площадь пожара — 7 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 21.05. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на 9 километре Покровского тракта г. Якутска. Через пять минуты к месту вызова прибыло пожарное подразделение, к моменту их прибытия из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие на площади 10 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!