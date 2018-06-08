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8 июня 2018, 16:50
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В Пригородном открыли этно-площадку «Земля Олонхо»

5 июня произошло историческое событие для воспитанников и коллектива детского сада «Жемчужина» села Пригородный. На территории детского сада прошло торжественное открытие площадки «Земля Олонхо», которая была реализована в рамках проекта «Народный бюджет». 

В церемонии открытия приняли участие руководитель аппарата Якутской городской Думы Анатолий Васильев, начальник Управления образования г. Якутска Василий Петров, начальник Управления администрации села Пригородный Петр Ильдеркин.

«Мы приняли участие в конкурсе «Народный бюджет – 2017» по направлению «Наша столица».  Появление этнокультурной площадки — это возможность приобщать к национальной культуре не только селян, но и воспитывать патриотизм в наших детях. Необходимо отметить, что в нашем селе много народных мастеров и этно-площадка стала отличным местом для выставок народного творчества», — отметила Надежда Расовская, заместитель заведующей детского сада «Жемчужина».

«Я очень рад, что в селе Пригородный появилась площадка «Земля Олонхо». Воспитание детей в духе и на материале традиционной национальной культуры, восстановление системы преемственности народных традиций является одним из способов этнокультурного воспитания.  Это такой процесс, в котором цели и задачи воспитания ориентированы на развитие личности как гражданина многонационального Российского государства. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Ведь воспитание детей в национальных традициях положительно влияет на духовное и эстетическое развитие детей», — отметил в своем выступлении Анатолий Васильев.

Теперь в любое время родители со своими детьми могут прийти сюда и с удовольствием провести свободное время. При установке площадки были учтены пожелания ребят, здесь будет интересно всем – от дошколят до старшеклассников.

Напомним, что «Народный бюджет» — это ежегодный грантовый конкурс, инициированный в 2014 году в рамках Года народной инициативы Главой города Якутска Айсеном Николаевым. Принять участие в «Народном бюджете» может любой желающий, для этого необходимо разработать актуальный проект для социально-экономического развития столицы. По условиям конкурсного отбора, инициаторы вкладывают не менее 20% от стоимости проекта.  Остальная часть оплачивается из средств местного бюджета. Одним из главных условий является активное участие жителей на всех этапах работы –подготовке, реализации и проведении контрольных мероприятий.

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Источник: Администрация села Пригородный
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