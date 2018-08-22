В пригороде Якутска загорелся дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 августа 2018 г. в 11.55. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в жилом доме на ул. Центральная п. Пригородный г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через шесть минут, из окна дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена квартира внутри на площади 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен жилой дом.